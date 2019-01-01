رمضان صبحي: الأهلي يعلم كيف يربح دائماً المباريات الكبيرة

الأهلي حسم مباراة القمة لصالحه بهدف نظيف في شباك الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد رمضان صبحي، أن الأهلي يعلم كيف يربح المباريات الكبيرة، مشدداً على أن الفريق هدفه في المرحلة القادمة هو الفوز ببطولة أفريقيا الغائبة عن الأهلي.

وشارك رمضان في فوز الأهلي، على حساب الزمالك بهدف دون رد في ختام مباريات الدوري، الذي حققه الأهلي منذ المباراة الماضية.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله مكسب مهم اليوم، أشكر اللاعبين، لقد حققنا الدوري، المستوى اليوم قل عن المباراة الماضية وهذا أمر طبيعي".

وواصل: "هذا ما تعلمناه في الأهلي، كيف نكسب المباريات الكبيرة، وإن شاء الله الموسم القادم سنحقق المزيد من البطولات".

وتابع: "الحمد لله تمكنا من تحقيق الدوري، وسنحارب على الفوز ببطولة أفريقيا، الفريق في كامل تركيزه، وسنثبت للجميع أن الأهلي فريق كبير".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، ستنتهي فترة إعارتي وحينها نقرر ماذا سيحدث أنا من اختارت القدم للأهلي".