تفاصيل مؤتمر رمضان صبحي .. بيراميدز العرض الأقل واللاعب: صدق المسؤولين دفعني للقبول ورسالتي ليست لجمهور الأهلي

أبرز تصريحات المؤتمر الصحفي لتقديم رمضان صبحي

عقد نادي بيراميدز اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا على ملعبه باستاد الدفاع الجوي، للإعلان عن تفاصيل صفقة انتقال رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي السابق وهدرسفيلد الإنجليزي الحالي، لصفوف الأزرق، لمدة خمس سنوات مقبلة.

ممدوح عيد؛ المدير التنفيذي للنادي: "رمضان من أهم اللاعبين الموجودين حاليًا، ومن وجهة نظرنا هو أهم لاعب بمصر خلال العشر سنوات المقبلة، انضمامه لنا كونه قائد المنتخب الأولمبي سيكون إضافة كبيرة لنا، وسيكون أحد الأعمدة الأساسية لبناء فريق قوي خلال الفترة المقبلة، نعمل على بناء شخصية الفريق، ورمضان أحد من يمتلكون شخصية قوية في الملعب رغم سنه الصغير، بجانب أنه لعب للفريق الأول بالأهلي وهو ابن الـ16 عامًا، نسعى معه للوصول لأعلى مستوى ممكن".

بسؤاله عن مدى تأثر علاقته بالأهلي: "كيف هذا؟ الأهلي كل مسؤول به يبحث عن مصلحة ناديه، وأنا أفعل هذا أيضًا ببيراميدز، أنا أعمل هنا لذلك أبحث عن احتياجات الفريق وأفضل لاعبين للتعاقد معهم، رأينا أن أفضل لاعب هو رمضان لذلك تعاقدنا معه، بالإضافة إلى أنه هناك احتراف واحترام في المنافسة بين الأندية، وأي لاعب متعاقد مع ناديه أول شيء نفعله نتحدث مع ناديه طالما عقده مستمر، لكن وضع رمضان كان مختلفًا".

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إذا أتيحت لك الفرصة للتعاقد مع لاعب آخر من الأهلي، هل ستفعل؟: "الموسم مستمر، حاليًا لا نفاوض أي لاعب بالدوري، وإذا كان هناك تفكير، فنحن نحترم الجميع، ولا يمكن الإعلان عن رغبتنا في ضم أي لاعب، حتى لا نؤثر عليه وعلى ناديه".

رسميًا | في فيديو مستعينًا بالسعيد .. بيراميدز يعلن عن التعاقد مع رمضان صبحي

هل تدخل إكرامي الشحات وشريف في الصفقة؟: "الثنائي قيمة كبيرة جدًا في كرة القدم، ولم يتدخلا في أي صفقة من قبل كي نتحدث معهما قبل التعاقد مع رمضان، نحن خاطبنا هدرسفيلد ثم علي صقر؛ وكيل اللاعب، ونحن لسنا في حاجة للحديث مع غيرهما لإتمام الصفقة، ومن الغريب أن نسمع عن الحديث مع أفراد عائلة لاعب للتعاقد معه، واللاعب صاحب شخصية قوية قادر على اتخاذ قراراته بنفسه".

هاني سعيد؛ المدير الرياضي لبيراميدز: "سعداء بالتعاقد مع رمضان، من أول يوم تردد اسم رمضان بالنادي، كنت سعيدًا للغاية، لأنني أعرف قيمته الفنية وما يمكن إضافته للفريق، لن أتحدث عن إمكانياته التي يعرفها الجميع، لكن عليه أن يعلم أنه أمام تحدٍ جديد مع نادٍ يريد صناعة شيء، نتمنى هذه الصفقة أن تكون بداية جيدة لسنة نحقق بها كل شيء".

عمرو بسيوني؛ مدير التعاقدات: "سمعت كلام كثير خلال الفترة الماضية عن التعاقد وقيمته، في البداية أود أن أوضح أن التعاقد مع رمضان كان سريعًا، تتناسب مع قدرات نادي بيراميدز، معظم الصفقات تحتاج السرعة والحسم، عرض نادي بيراميدز كان أقل عرض وصل لهدرسفيلد، قدم عرضين قبلنا وتم رفضهم، فرغبة رمضان حسمت الصفقة، ولم تستغرق المفاوضات 72 ساعة.

"لن نعلن عن قيمة عقد اللاعب، هذا حقه أن يعلن أم لا".

رمضان صبحي: "سعيد بالانضمام لبيراميدز، المفاوضات لم تستغرق كثيرًا، لأن ما رأيته هنا من احترافية ساعد على السرعة، المفاوضات بدأت 9 أغسطس وانتهت يوم 12 من الشهر نفسه، أود أن أشكر المسؤولين على احترافيتهم ووضوحهم ووقوفهم معي، أتمنى أن أرد ذلك بتحقيق طموحات النادي رفقة زملائي.

"احترافية المسؤولين وصدقهم هو ما دفعني لقبول العرض، الجميع هنا يعمل على أعلى مستوى، وأنا هنا في تحدي لتحقيق شيء أفضل للنادي في العام المقبل".

بسؤاله عن مدى تفكيره في الاحتراف الخارجي مرة أخرى: "وجودي في بيراميدز احتراف بالنسبة لي، هنا يعملون باحترافية على أعلى مستوى، لذلك أسعى لتحقيق المزيد من النجاحات، وإذا أتيحت لي فرصة للاحتراف الخارجي بالتأكيد سيكون من خلال مجلس الإدارة أولًا".

هل تدخل إكرامي الشحات وشريف إكرامي في الصفقة؟: "هناك تسريبات خرجت عند تدخلهما في الصفقة دون أي دليل، لم يصرح أي مسؤول عن وجود دور لهما بالصفقة، وأي شخص يمتلك دليلًا فليخرجه لنا، هما ليس لهما أي ذنب، هما تعاملا معي باحترافية ولم يتحدثا معي عن أي شيء.

"أنا من اتخذت القرار، وإكرامي وشريف ليس لهما دخل، وليس لأي طرف آخر علاقة بالموضوع".

ما ردك على تفضيلك المادة على كرة القدم؟: "سمعت هذا الكلام كثيرًا، أي مكان ستحصل به على أموال، اخترت بيراميدز بإرادتي ولاحترافيتهم وصدقهم وطموحاتهم، الموضوع ليس أموالًا، لكنني أفكر للمستقبل، وأعجبت بطريقة تفكيرهم وخططت، وأرى أنني اتخذت هذه الخطوة في الوقت المناسب ولما أطمح له بالمستقبل".

هل ستحتفل حال إحرازك هدف بمرمى الأهلي؟: "هذا كلام سابق لآوانه، لم أفكر به مطلقًا، طموحي ليس إحراز هدف بالأهلي، طموحي أكبر من ذلك".

واختتم موضحًا إشارته بالصمت لمن كانت موجهة وهل كانت لجمهور الأهلي؟: "هذه الحركة ليست موجهة لجمهور الأهلي، فعلتها من قبل عندما كنت مع منتخب مصر في عام 2018، هل معناه أنني كنت أوجهها لجمهور مصر كله؟، غير منطقيًا بالطبع".