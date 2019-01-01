رمضان صبحي: أردت الاستمرار مع الأهلي ودعمت مجلس الإدارة

لاعب الأهلي المعار من هيدرسفيلد يكشف عن موقفه من مفاوضات الجانبين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي أن هدفه كان هو الاستمرار مع القلعة الحمراء، وكان يدعم مجلس الإدارة لحسم الصفقة.

ويشارك رمضان، في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد للقلعة الحمراء، والمقام حالياً في إسبانيا، من أجل الاستعداد للموسم الجديد ونهاية بطولة الدوري.

وقال رمضان صبحي في مقطع فيديو عبر حساب ناديه الرسمي على موقع تويتر: "المعسكر على أعلى مستوى، النادي لبى جميع طلبات اللاعبين، الجميع في حال تركيز عالية".

وواصل: "سنعمل على مواصلة الاستعداد للزمالك والمقاولون بشكل جيد، فالمعسكرات الخارجية دائماً ما يكون لها تأثير إيجابي، إنها تجعل اللاعبين يقتربوا من بعضهم أكثر".

وتابع: "لاسارتي دائماً ما يوجهني في الملعب والتدريبات، أرغب في شكره كثيراً، زأي لاعب يرتدي قميص الأهلي يكون الأمر صعباً عليه بسبب المسؤولية التي تكون على عاتقه".

وأعلن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب منذ أيام، تمديد إعارة رمضان من هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام آخر.

"سنقاتل على الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، الفوز بها سيعني لنا الكثير"🗣️

🎙️ رامي ربيعة pic.twitter.com/d8pN5yhmOi — جول مصر (@goaleg) July 12, 2019

وقال صبحي حول هذا الأمر: "لقد كان أسبوعاً صعباً، ولكن الإدارة نجحت في إنهاء الأمور بشكل جيد كنت دائماً خلفهم ومعهم أردت أن استمر في الأهلي أريد أن نحقق البطولات".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى ان نحقق كل بطولة نشارك فيها، ونحصل على اللقب الأفريقي الغائب، أحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية".