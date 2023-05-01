رمز "لنحس" توتنهام .. كلما سجل ريتشارليسون حدثت ظاهرة غريبة!

ما يحدث مع النجم البرازيلي مثالي لموسم توتنهام!

تلقى ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير بطاقات صفراء للاحتفال بالأهداف أكثر مما سجله بالفعل هذا الموسم، المهاجم البرازيلي سجل هدفًا وحيدًا فقط هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تلقى إنذارين.

ريتشارليسون هدفه الوحيد جاء في شباك ليفربول واحتفل بخلع قميصه مشيرًا للجماهير في مدرجات آنفيلد بالسكوت، وأدى ذلك إلى قيام الحكم بإصدار إنذار له لخلع قميصه، وبعد هدفه بدقيقة تقريبًا عاد الريدز لتسجيل هدفهم الرابع عن طريق ديوجو جوتا لينتصر أصحاب الأرض 4/3.

لكن هذه ليست المرة الأولى هذا الموسم التي يجد فيها ريتشارليسون نفسه في موقف حرج بعد التسجيل.

واحتفل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا بما اعتقد أنه هدفه الأول مع توتنهام في سبتمبر الماضي عندما هز شباك فولهام، لكن بعد احتفاله العارم اكتشف في نهاية الأمر أن الحكم لن يحسب هدفه بداعي التسلل، لم يقتصر الأمر على تجريد ريتشارليسون من هدفه، ولكن لإضافة المزيد من الملح إلى الجرح، تم إنذاره أيضًا لخلع قميصه.

وعلق أحد المعجبين على هذه الإحصائيات بقوله: "إنه حقًا مثالي لتوتنهام"، وكتب آخر: "يمكن أن يحدث فقط في توتنهام!"، بينما غرد آخر: "فقط أشياء توتنهام".