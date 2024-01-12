ليس رومارينيو أو جروهي .. محترف الاتحاد يوقع مخالصة كـ"أول" الراحلين في الشتوية!

في انتظار الإعلان الرسمي من نادي الاتحاد

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لا صوت يعلو داخل نادي الاتحاد السعودي حاليًا؛ إلا على النجوم الأجانب المقرر رحيلهم عن الفريق الأول لكرة القدم، والصفقات المرتقبة في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التتويج بلقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عادل الماس، مفاجأة من العيار الثقيل، عن توقيع النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب الفريق الاتحادي، مخالصة مالية مع النادي، اليوم الجمعة.

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الماس كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "كورنادو أول الراحلين عن الاتحاد؛ بعد توقيع ورقة مخالصته قبل قليل، مع النادي".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن الاتحاد سيتخلص من 4 لاعبين أجانب من أصل العشرة الذين يملكهم في صفوفه، مع ضم ثنائي عالمي جديد في الشتاء الحالي، مشددًا على أن النادي سيكون ملزمًا بدفع جميع مستحقات المحترفين الذين سيتم التخلي عنهم؛ حيث أصبحت الجدولة ممنوعة.

جدير بالذكر أن كل الأنظار كانت تتجه في الساعات القليلة الماضية، إلى الثنائي البرازيلي "الحارس مارسيلو جروهي والمهاجم رومارينيو"، كأول الراحلين المنتظرين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الشتاء الحالي.

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