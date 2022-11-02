ركلة جزاء لإنتر؟ ماني: كنت سأدخل المستشفى لولا يدي!

هل استحق إنتر ركلة جزاء؟

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني عن اللقطة المثيرة للجدل التي حدثت في فوز فريقه بايرن ميونخ ضد نادي إنتر بنتيجة 2-0، حيث انتصر العملاق البافاري على النيراتزوري وعزز صدارته المضمونة للمجموعة.

وكان ماني قد منع تسديدة نيكولو باريلا من الوصول إلى حارس المرمى، وذلك بعد أن وضع يده لحماية رأسه، وبالتالي جاءت الكرة في يده، وشاهد الحكم اللقطة بعد تدخل تقنية الفار لكنه قرر التغاضي عن احتساب ركلة جزاء ضد بايرن.

وتحدث ساديو للصحفيين بعد اللقاء، وأعرب عن وجهة نظره فيما يخص تلك اللعبة، حيث قال إنه كان سيتواجد في المستشفى لولا تدخل يده لمنع الكرة من الوصول إلى رأسه، وأوضح أنها ليست ضربة جزاء.

حيث قال: "لو لم أضع يدي أمام وجهي، كان بإمكاني الذهاب إلى المستشفى، ومن الواضح أنها ليست ركلة جزاء. إنتر فريق ممتاز، لقد قضوا على برشلونة، وهذا يعني أن لديهم فريقًا مميزًا".

جدير بالذكر أن بايرن قد تصدر ترتيب المجموعة الثالثة، مما يعني أنه سيواجه أحد الفرق التي حصلت على المركز الثاني من بقية المجموعات ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.