عادل رقم ميسي ولكن مبابي يتصدر .. بيلينجهام يحقق رقمًا جديدًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا

إنجاز ممتاز للدولي الإنجليزي

حقق جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد رقمًا جديدًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهة فريقه أمام سالزبورج النمساوي مساء أمس ضمن الجولة السابعة، قبل الأخيرة، من مرحلة الدوري.

الفريق الإسباني هزم ضيفه النمساوي 5-1 ليُعزز آماله في التأهل إلى دور الـ16، وقد صنع الدولي الإنجليزي هدفين من الخمسة ليرفع بذلك رصيده من الأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعة في دوري الأبطال إلى 24 هدفًا، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 13.

صاحب الـ21 عامًا عادل بذلك رقم الأسطوري ليونيل ميسي، الذي صنع وسجل 24 هدفًا قبل تخطي عامه الـ21، وقد جاء الثنائي في المركز الثالث من القائمة الخاصة بتلك الإحصائية، حيث يسبقه إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 26 مساهمة تهديفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصراع بين نجمي ريال مدريد والسيتي يبدو منحسرًا على الوصافة في قائمة اللاعبين الأكثر إحرازًا وصناعة للأهداف قبل تخطي عامهم الـ21، حيث يبدو الوصول للمركز الأول أشبه بالمستحيل بالنسبة للاعبين، والذي يحتله الفرنسي كيليان مبابي برصيد 37 مساهمة تهديفية وقد حقق ذلك الرقم المذهل خلال مسيرته مع موناكو وباريس سان جيرمان.

يُشار إلى أن ريال مدريد رفع رصيده بالفوز الكبير مساء أمس إلى 12 نقطة تُبقيه في منطقة المتأهلين للملحق، وسيُواجه بريست في الجولة القادمة بأمل ضعيف أن يلحق بركب المتأهلين مباشرة إلى دور الـ16، حيث يحتاج للفوز وخسارة أكثر من فريق آخر.