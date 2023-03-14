رقم مرعب .. الاتحاد يتحدى النصر وميلان بعرض ضخم لويلفريد زاها

النجم الإيفواري مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

يبدو أن رياح الصيف الساخن المتوقع في الدوري السعودي بدأت بالهبوب فعلًا، إذ كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن اقتحام الاتحاد لسباق التعاقد مع ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس بعرض مرعب.

صاحب الـ30 عامًا مرتبط بعقد مع ناديه الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويُحاول مسؤولو كريستال بالاس تجديده بجهد كبير، إذ قدم له النادي راتبًا أسبوعيًا هو الأعلى في تاريخه، 200 ألف جنيه إسترليني، لإقناعه بالتوقيع على العقد الجديد لكن دون جدوى حتى الآن.

الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن ميلان يقف على رأس الأندية الأوروبية المهتمة بضم زاها الصيف القادم، مشيرة إلى أنه تلقى عرضًا من النصر السعودي الذي تعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي.

ديلي ميل أشارت إلى أن عرض الاتحاد الذي وصل اللاعب بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية تفوق على جميع العروض المنافسة من الناحية المالية، حيث قدم النادي راتبًا سنويًا خاليًا من الضرائب قدره 9 ملايين جنيه إسترليني.

العائق الوحيد حسب ديلي ميل الذي قد يمنع إتمام الصفقة هو رغبة زاها اللعب في دوري أبطال أوروبا مما قد يجعله يُفضل أحد العروض القادمة من القارة العجوز، لكن ذلك فقط في حال استطاع مقاومة إغراء العرض المالي الضخم القادم من جدة.