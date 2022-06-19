رقم مذهل .. مكافأة ضخمة من وزارة الرياضة للاعبي ومدرب الأخضر الأولمبي

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تُوج بكأس آسيا لنفس الفئة العمرية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تقديم مكافأة مالية ضخمة جدًا لكل لاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وكذلك المدير الفني سعد الشهري بعد نجاحهم بالفوز بكأس آسيا لنفس الفئة العُمرية، وهي البطولة التي أقيمت في أوزباكستان على مدار الأسبوعين الماضيين.

المنتخب الأولمبي السعودي بقيادة سعد الشهري نجح في هزيمة نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا اليوم الأحد ليُتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

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وزارة الرياضة السعودية وعبر حسابها الرسمي على تويتر أفادت أن الوزير، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وجه بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال سعودي لكل لاعبي الأخضر الأولمبي والمدرب السعودي سعد الشهري تقديرًا لهم بعد فوزهم بكأس آسيا 2022.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عاماً) ومدربهم الوطني بعد تحقيقهم كأس آسيا 2022 🇸🇦#الأخضر_الأولمبي_بطل_آسيا — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 19, 2022

المنتخب السعودي لم يكتف بالفوز باللقب بل حققه دون قبول أي هدف في مرماه خلال المباريات الـ6 التي خاضها، وقد سجل 13 هدفًا.

وسيطر الأخضر على الجوائز الفردية للبطولة بفوز لاعبه نواف العقيدي بلقب أفضل حارس مرمى ومهاجمه أيمن يحيى بلقب أفضل لاعب، كما فاز المنتخب بجائزة اللعب النظيف.

السعودية كانت قد خسرت نهائي النسخة الأخيرة 2020 أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف.