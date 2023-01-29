رقم لن يتكرر لكنه انتهى .. ويليامز يخسر سجله القياسي في الدوري الإسباني!

إيناكي ويليامز لم يلعب أمام سيلتا فيجو.

غاب النجم إيناكي ويليامز عن مواجهة فريق أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني أمام نظيره سيلتا فيجو ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من البطولة بداعي الإصابة.

في ظروف عادية ومع لاعب آخر سيكون هذا خبرًا لا اهتمام به، وسيمر مرور الكرام، لكن ويليامز ليس أي لاعب، بالرغم من أن سجلاته التهديفية ليست الأكبر وبالرغم من أنه لم يترشح حتى للقب الأفضل محليًا عن أي عام.

غياب ويليامز عن المباراة أنهى رقمًا قياسيًا تاريخيًا سيكون من الصعب للغاية أن يتكرر، وهو خوضه لـ 251 مباراة متتالية في الدوري الإسباني.

الرقم الذي حققه ويليامز خلال سبع سنوات كاملة انتهى بداعي الإصابة، وخرج بشكل كامل من قائمة المباراة لأول مرة منذ أبريل عام 2016.

جدير بالذكر أن بعض النجوم كانوا قد جاؤوا ورحلوا عن الدوري الإسباني وكانت أرقامهم أضعف من ذلك بكثير مثل ريكاردو كاكا نجم ريال مدريد السابق الذي كان رقمه الشخصي هو 12 مباراة متتالية أو آريين روبن صاحب الثماني مباريات وتياجو ألكانتارا بـ 14 مباراة.