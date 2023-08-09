رقم لا يتخيله برشلونة.. باريس سان جيرمان يحدد سعر التخلي عن نيمار

المستحيل بعينه يا لابورتا!

حدد نادي باريس سان جيرمان القيمة الي سيكون مستعدا للتخلي عن نجمه نيمار إذا تحصل عليها، وذلك وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية.

هذه القيمة هي 150 مليون يورو بحد أدنى، النادي الباريسي أخطر لاعبه البرازيلي أنه لن يتركه يرحل بأقل من ذلك الرقم.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت تقارير عديدة إلى أن برشلونة يدرس تقديم عرض لنيمار وربما يكون مرتبطا بسعي فريق حديقة الأمراء بالحصول على خدمات عثمان ديمبيلي، لكن ما هو مؤكد أن تلك القيمة مستحيلة بالنسبة لبرشلونة في ظروفه الحالية.

باريس سان جيرمان كان قد جلب نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في 2017 ما جعل تلك الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.