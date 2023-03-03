رقم كارثي .. الهلال الأكثر تذوقًا لمرارة الريمونتادا في الدوري السعودي

الزعيم هو الأسوأ في الدوري هذا الموسم على هذا الصعيد

بصم تعادل الهلال مساء أمس مع الوحدة 3-3 في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي بعدما كان متقدمًا 3 مرات على رقم سلبي جدًا للفريق في البطولة هذا الموسم.

الرقم الذي يُمكن وصفه بالكارثي يتعلق بعدد المباريات التي لم يستطع الهلال خلالها الحفاظ على تقدمه بالهدف الأول والخروج بالنقاط الكاملة، إذ كانت مواجهة الوحدة يوم أمس هي الخامسة!

الهلال فرط هذا الموسم بـ13 نقطة بعد تقدمه بالهدف الأول، وقد أصبح بذلك الأسوأ على هذا الصعيد وأكثر من تذوق مرارة الريمونتادا في دوري روشن هذا الموسم بعدما كان متساويًا حتى الجولة الماضية مع الطائي والرائد بإهدار 11 نقطة.

تعثر الهلال بعد تقدمه بالهدف الأول حدث أمام الشباب وضمك والنصر والرائد وأضيف لهم يوم أمس الوحدة.

يُشار إلى أن الهلال تقدم مساء أمس 3 مرات بواسطة ميشايل وأوديون إيجالو وسعود عبد الحميد لكن دومًا كان الوحدة قادرًا على العودة وإحراز هدف التعادل، وقد سجل له جناحه سلطان السوادي هدف التعادل الثالث في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.