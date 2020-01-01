رقم قياسي ينم عن العقلية الألمانية في الدوري الأوروبي

لا يُصدق ما يفعله الألمان..

سجل باير ليفركوزن رقمًا قياسيًا يبدو سلبيًا خلال مباراته أمام بورتو في بطولة الدوري الأوروبي، لكن الواقع أنه ينم بقوة عن العقلية الألمانية المتمثلة في الاعتماد على الشباب في عالم كرة القدم.

النادي الألماني سجّل أعلى معدل أعمار له في تاريخ مشاركاته في الدوري الأوروبي، وقد يبدو الأمر عاديًا، لكن بالنظر إلى الرقم المُعلن، فإنه سيثير استغراب الجميع بدون شك.

26 عامًا و246 يومًا هو معدل الأعمار، ليصير هو الأكبر في تاريخ النادي، في الوقت الذي يظهر فيه بوضوح أنه معدل متوسط يميل إلى غلبة الشباب أيضًا على اللاعبين المتقدمين في العمر.

باير ليفركوزن بشكل عام هو أحد الأندية الألمانية المشهورة باعتمادها على تقاليد أندية البوندسليجا في الاعتماد كُليًا على الشباب، فمن النادر والاستثنائي رؤية لاعب يتخطى الـ30 عامًا يُشارك باستمرار هناك.

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الأخوان التوأم، سفِن ولارس بيندر، هما أكبر المتواجدين في تشكيلة ليفركوزن أمام بورتو بعمر 30 عامًا لكل منهما، ثم يأتي بعدهما كيفن فولاند بعمر 27 عامًا، أما البقية فهم أقل من ذلك وصولًا لكاي هافيرتس، الموهبة الأكبر صاحب الـ19 عامًا.

يذكر أن ليفركوزن يلعب في الدوري الأوروبي بعد خروجه من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في أعقاب احتلاله المرتبة الثالثة في مجموعته النارية التي ضمت يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بجانبه هو ولوكومتيف موسكو.

كما تجدر الإشارة إلى أن كتيبة بيتر بوش تحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر بايرن ميونخ.