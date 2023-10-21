رقم غير مسبوق لريال مدريد في الدوري الإسباني .. وبرشلونة يلحق بالركب خلال ساعات!

النادي الملكي لا يزال يسطر التاريخ!

بالرغم من التعادل بهدف لمثله أمام إشبيلية في المباراة التي جمعت ريال مدريد بالفريق الأندلسي في الدوري الإسباني إلا أن الفريق العاصمي حقق رقمًا غير مسبوق في تاريخ البطولة.

ريال مدريد وصل للمباراة رقم 3000 له في الدوري الإسباني منذ نشأته وحتى يومنا هذا، وهو أول من يصل لذلك الرقم ضمن كافة فرق البطولة منذ أن بدأت.

لكن برشلونة خصم ريال مدريد الاعتيادي ليس بعيدًا عن معادلة ذلك الرقم، بل هو أقرب مما يتخيل البعض، حيث تفصله ساعات عن معادلة الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الطريف في الأمر أن أتلتيك بيلباو خصم برشلونة في مواجهة الأحد هو الآخر سيعادل ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين التي تقام على ملعب النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة وبيلباو هم فقط من لم يسبق لهم الهبوط للدرجة الأدنى من الدوري الإسباني، مما يعني أنهم سيستمرون في صدارة ترتيب هذا الرقم بالتساوي طالما لم يهبط أي منهم قريبًا