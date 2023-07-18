رقم غريب! .. مانشستر سيتي يرفض عرض الأهلي لضم رياض محرز

العرض الأهلاوي لم يصل لمطالب النادي الإنجليزي أبدًا

كشف خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو النقاب عن رفض مانشستر سيتي لعرض الأهلي الأول لضم جناحه الجزائري رياض محرز، والذي جاء برقم غريب جدًا.

الأهلي حصل على موافقة محرز على اللعب له الموسم القادم منذ عدة أسابيع لكن رفض السيتي التخلي عن نجمه وقف عائقًا أمام إتمام الصفقة حتى الآن.

رغبة اللاعب في الرحيل وضغطه على الإدارة هناك أقنع فيما يبدو السيتي بقبول فكرة البيع، لكنه حدد السعر المطلوب بـ30 مليون جنيه إسترليني، وكان متوقعًا أن يُقدم النادي الجداوي هذا المبلغ ويحسم الصفقة تمامًا خاصة مع بقاء أقل من شهر على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن.

رومانو أوضح أن العرض الأهلاوي جاء بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني فقط، وقد رفضه بطل أوروبا على الفور وطالب بالحصول على 30 مليونًا لإتمام الصفقة.

الجمهور الأهلاوي أبدى غضبه واستياءه من العرض المقدم لمحرز، وقد وصفه البعض في تغريداتهم عبر تويتر بالضعيف والمخجل والذي لا يتناسب أبدًا مع قيمة اللاعب أو العروض المالية المقدمة لغيره من اللاعبين بواسطة الأندية المنافسة.