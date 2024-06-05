رقم ضخم .. الكشف عن تضحية جوزية مورينيو "المالية" بعد رفض العرض السعودي

هذا هو راتب مورينيو مع فنربخشه..

قام المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بـ"التضحية" بثروة مالية ضخمة؛ من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه التركي.

مورينيو ارتبط بالعديد من الفرق السعودية، قبل تدريب فنربخشه؛ أبرزهم الاتحاد والأهلي، بالإضافة إلى القادسية، التي تصر العديد من التقارير المحلية والعالمية، على أنه كان هناك مفاوضات جدية معه، في الصيف الحالي، على الرغم من نفي بعض مسؤولي النادي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي برونو أندرادي، ضحى المدير الفني البرتغالي، بأكثر من 20 مليون يورو في السنة الواحدة؛ من أجل قيادة العملاق التركي، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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أندرادي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن رفض جوزيه مورينيو، عرضًا من السعودية؛ لقيادة الفريق الأول الكرة القدم بنادي القادسية، مقابل 30 مليون يورو - بدون ضرائب -، في الموسم الرياضي الواحد.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن مورينيو سيحصل في المقابل، من نادي فنربخشه، على راتب سنوي يقدر بـ10 ملايين يورو فقط، من بينهم 15% سيقوم المدرب بدفعها، إلى الضرائب.