رقم خرافي .. 3 أندية تتنافس لإنقاذ فينيسيوس من "مأزق" مبابي

المهاجم الفرنسي بات على أعتاب ريال مدريد

بات ريال مدريد على أعتاب التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان وعدم تجديده، وهو ما سيضع نجمه فينيسيوس جونيور في مأزق كبير.

المهاجم الفرنسي يلعب في نفس مركز نظيره البرازيلي، والعديد يتوقع دخول الريال في "ورطة" فنية قد تدفعه للتخلي عن فينيسيوس رغم تألقه الملفت هذا الموسم.

صحيفة "El Debate" أشارت إلى أن هناك 3 أندية على الأقل ستتنافس خلال الصيف القادم على التوقيع مع صاحب الـ23 عامًا، هي باريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول، مفيدة أن العرض المتوقع تقديمه للريال لن يقل عن 200 مليون يورو.

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صحيفة سبورت الإسبانية أفادت أن حياة اللاعب الصعبة في ملاعب إسبانيا نتيجة تعرضه للكثير من الإهانات العنصرية قد تدفعه للتفكير في الرحيل إلى نادٍ جديد ودولة جديدة، وذلك رغم الدعم الواضح الذي يُقدمه له ريال مدريد.

سبورت أوضحت أخيرًا أنه رغم كل ذلك ورغم العروض الكبيرة التي قد تصل إلى فينيسيوس، فالنادي الإسباني لا يرغب أبدًا في التخلي عنه بل وسيعمل على تجديد عقده الذي ينتهي عام 2027 إلى 2029 مع زيادة راتبه، مشيرة إلى أن اللاعب كذلك يود البقاء في مدريد ويُرحب بمنافسة مبابي.