رقم تاريخي وهدف من الخيال .. هكذا احتفل مبابي بعامه الـ25 أمام ميتز!

مبابي يقود ميتز لتحقيق الانتصار في ليلة خاصة للنجم الفرنسي

احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي بعامه الـ25 على طريقته الخاصة، بعدما تألق في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ميتز بالدوري الفرنسي، وذلك بهدفين أحدهما خيالي وتحقيق أرقامًا تاريخية.

وقاد النجم الفرنسي كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان للفوز على ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

مبابي رفع رصيده إلى 18 هدفًا، ليواصل تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الفرنسي، متفوقًا على وسام بن يدر صاحب الـ8 أهداف أقرب ملاحقيه بأكثر من ضعف أهدافه!

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ماذا قدم مبابي أمام ميتز؟

لم يظهر مبابي في الشوط الأول بالمستوى المطلوب، حيث كان يلعب في مركز المهاجم عكس مركزه في الجناح، الأمر الذي جعل حركته مقيدة.

وسجل مبابي هدفين، وصنع فرص واحدة للتهديف، وسدد الكرة على المرمى 3 مرات، ووقع في التسلل 3 مرات، في ظل اعتماد المنافس على مصيدة التسلل.

نسبة تمريرات مبابي الصحيحة هي 86.5%، وشارك في 6 التحامات فاز في 3 وخسر مثلهم.

هدف خيالي ورقم تاريخي لمبابي

سجل مبابي هدفًا لا يُصد ولا يُرد بالدقيقة 60 من زمن المباراة، بطريقة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك حارس مرمى ميتز بنجاح.

هدف مبابي جعله يُصبح هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان أمام ميتز، برصيد 8 أهداف، في رقم تاريخي ومذهل للنجم الفرنسي.

ورفض مبابي أن تنتهي المباراة بدون أن يضع ثاني أهدافه في المباراة، مُستغلًا خطأ مدافع ميتز، الذي أخطأ في التمرير لحارس مرمى فريقه، ليُصبح كيليان الهداف التاريخي لنادي باريس على ملعبه "حديقة الأمراء".