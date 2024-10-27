يهوى العبث بأجزاء المدفع .. رقم تاريخي لمحمد صلاح بعد التسجيل في شباك آرسنال!

نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ..

استطاع النجم المصري محمد صلاح، أن ينقذ فريقه ليفربول من فخ الخسارة أمام آرسنال، موقعًا على هدف التعادل، في القمة المثيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، على ملعب الإمارات.

وقدم آرسنال هدية الانفراد بالصدارة إلى مانشستر سيتي، بعد تعادله مع ليفربول بهدفين لمثلهما، حيث أحرز ثنائية الجانرز، بوكايو ساكا وميكل ميرينو في الدقيقتين 9 و43، بينما وقع فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح على هدفي الريدز في الدقيقتين 18 و81 من عمر مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ورفع صلاح رصيده إلى 11 هدفًا في شباك آرسنال، خلال 15 مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثالث الهدافين في مرمى الجانرز بتاريخ المسابقة، بعد كلٍ من هاري كين، بـ14 هدفًا مع توتنهام، وواين روني بـ12 هدفًا مع مانشستر يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبدو بالفعل أن صلاح ينوي الاستمتاع بآخر موسم في عقده مع ليفربول، كما صرّح عقب مباراة مانشستر يونايتد، حيث شارك في 12 لقاء مع الليفر بكافة المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وارتبط اسم محمد صلاح بوجود رغبة من قِبل عدد من الأندية، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، حيث يعد هدفًا لثلاثي أندية روشن، الهلال والاتحاد والأهلي، كما أبدى مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اهتمامًا بحسم صفقة الجناح المصري، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في يونيو 2025.