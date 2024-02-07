رقم تاريخي جديد .. عبد الرزاق حمد الله يُسجل هدفًا رائعًا برقم قياسي مميز

حمد الله يواصل كسر الأرقام القياسية

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نجح النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، في تسجيل هدفًا رائعًا في مرمى الطائي، خلال المباراة المقامة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق رقمًا قياسيًا وتاريخيًا، في بطولة الدوري.

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ويواجه الاتحاد نظيره الطائي، في المباراة المؤجلة من الجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وذلك بعد أن كان العميد منشغلًا بالمشاركة في كأس العالم للأندية ديسمبر الماضي.

حمد الله سجل الهدف في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، بعد عرضية أرسلها زميله فواز الصقور، ليسددها بركلة مقصية في مرمى الطائي.

هدف حمد الله جعله يُصبح في المركز الرابع، في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في بطولة الدوري السعودي عبر تاريخه، وبذلك برصيد 121 هدفًا.

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واستطاع حمد الله أن يتخطى رقم فهد الحمدان صاحب المركز الخامس بـ120 هدفًا لينفرد بالمركز الرابع، بينما يتصدر القائمة ماجد عبد الله أسطورة النصر برصيد 189 هدفًا، ثم ناصر الشمراني برصيد 187، ثم عمر السومة ثالثًا بـ144 هدفًا.

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