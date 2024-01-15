رقم تاريخي .. العراق تكسر عقدتها بعد الفوز أمام إندونيسيا في كأس آسيا

أسود الرافدين يفعلون ما فشلوا في تحقيقه طوال تسع نسخ ماضية شاركوا بها..

افتتح المنتخب العراقي مشواره في كأس آسيا قطر 2023، اليوم الإثنين، بالفوز أمام إندونيسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

الثلاثية سجلها مهند علي، أسامة رشيد وأيمن حسين في الدقائق 17 و45 و75، بينما أحرز مارسيلينو فيردينان هدف الخصم الوحيد في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز يحتل أسود الرافدين المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، خلف اليابان صاحب نفس الرصيد، فيما يحل منتخبا فيتنام وإندونيسيا ثالثًا ورابعًا دون أي نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بعيدًا عن الترتيب في المجموعة فإن هذه هي المرة الأولى التي تحقق بها العراق الفوز في ثلاث مباريات افتتاحية لها على التوالي بكأس آسيا بعدما افتتح مشوارها في بطولتي 2015 و2019 بالفوز أمام الأردن (1-0) وفيتنام (3-2) على الترتيب، رغم أنها شاركت في تسع نسخ ماضية من البطولة وهذا الظهور العاشر لها.

كذلك حقق أسود الرافدين أطول سلسلة لا هزيمة لهم في مشوارهم بدور المجموعات في تاريخ البطولة في آخر خمس مباريات بواقع أربعة انتصارات وتعادل وحيد، إذ كانت آخر مرة قد حققوا هذه السلسلة بين نسختي 2004 و2007 بواقع ثلاثة انتصارات وتعادلين.

يذكر أن العراق توجت بطلًا للبطولة القارية مرة وحيدة من قبل عام 2007، وقتما هزمت المنتخب السعودي في النهائي.