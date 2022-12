رقصة "التبختر" .. السر وراء احتفال حكيمي بعد إقصاء إسبانيا من كأس العالم!

حصل النجم المغربي أشرف حكيمي على اللقطة الأخيرة، خلال فوز بلاده على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل السلبي 0/0، واستمر الوضع كما هو عليه في الشوطين الإضافيين، لتفوز المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 3/0 بتسديد حكيمي للركلة الأخيرة التي منحت بلاده الفوز.

الركلة كانت مميزة لأن نجم باريس سان جيرمان سددها على طريقة "بانينكا" ولعبها بهدوء تام رغم صعوبتها وتأثيرها على نتيجة المباراة، وقام بعدها حكيمي بالاحتفال بطريقة أثارت حالة من التساؤلات حول السر الحقيقي لها.

احتفال "التبختر" الذي قام به حكيمي عن طريق المشي لخطوات قصيرة والرقص بحركات متأرجحة مثل البطريق، اشتهر به جايلن وادل نجم كرة القدم الأمريكية الذي يلعب بنادي ميامي دولفينز.

The Waddle has to be the best celebration going right now

