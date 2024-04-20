رفيق دربه: هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها تشافي يسب ويصرخ!

شخصية تشافي تغيرت بشكل كبير في الفترة الماضية...

كشف سانتي كازورلا، لاعب ريال أوفييدو الحالي، وزميل تشافي هيرنانديز السابق، في صفوف السد القطري، عن تغييرات كبيرة حدثت في شخصية المدرب الإسباني، منذ وصوله للفريق الكتالوني.

وقال كازورلا في تصريحات لصحيفة "جارديان" الإنجليزية: "حالة تشافي تشبه حالتي مع أوفييدو، لقد طلب مني أن أسامحه عندما رحل وتركني وحيدًا في قطر، أخبرني حينها أنه حلم شخصي بالنسبة له أن يدرب برشلونة".

وأضاف: "إنه لأمر محزن أن يعاني في النادي الذي نشأ فيه وبمثابة منزله، لقد وصل في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ النادي، وحقق معهم الدوري وكأس السوبر، ولكن هذا لم يكن كافيًا".

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وتابع: "لقد تفاجأت بتغيير شخصية تشافي، عندما كان لاعبًا لم يرفع صوته أبدًا، والآن عندما رأيته يخسر شاهدته يرمى الأحذية ويسب ويصرخ، وسألته عن سبب هذا التغيير".

وأكمل: "تشافي أخبرني أنه تغيير تمامًا، وإن لم يفعل ذلك فإن غرفة خلع الملابس لن تحترمه، وحينها سألته هل عليه فعل ذلك حقًا، وأجابني بأنه لا يرى ذلك في شخصيته، وأنا كذلك لا أراه أيضًا".

جدير بالذكر أن تشافي، كان قد أعلن رحيله عن صفوف برشلونة، بنهاية الموسم الحالي، منذ شهر يناير الماضي بعد تراجع نتائج وأداء الفريق، تحت قيادته، وتعرضه للعديد من الانتقادات.