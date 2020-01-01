فيفا 21: من هم اللاعبون الذين سيزيد أو سيقل تقييمهم؟

مع اقتراب إصدار لعبة فيفا 21، نستعرض معكم أبرز أسماء اللاعبين المتوقع زيادة تقييمهم أو انخفاضه ومن ضمنهم إرلينج هالاند وجادون سانشو وغيرهما من النجوم.

يُعد التقييم هو أكثر النقاط التي يحب عشاق لعبة فيفا التطرق إليها، ومع اقتراب إصدار اللعبة، يزداد الحديث وترتفع التكهنات بشأن مَن مِن النجوم سيحظى بزيادة أو نقصان.

على مدار السنوات القليلة الماضية، تصدر ليونيل ميسي قائمة التقييمات، ومن المرجح أن يستمر ذلك الأمر في فيفا 21 المقرر لها أن تُطرح في الأسواق في أكتوبر المقبل.

تعادل كريستيانو رونالدو في بعض الأحيان مع ميسي، ولكن بعدما فقدت شركة EA Sports حقوق يوفنتوس من ناحية الاسم لصالح لعبة بيس، بات البرغوث منفردًا بالقمة على حساب الدون.

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من المحتمل ألا تتضمن تقييمات هذا العام تغييرًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بلاعبي القمة، لكن اللاعبين الشباب في شتى بقاع العالم على الأرجح سيشهدون أمورًا مثيرة بكل معاني الكلمة.

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متى سيتم الإعلان عن تقييمات فيفا 21 بشكل رسمي؟

عادةً يتم الإعلان عن التقييمات قبل إصدار اللعبة الجديدة ببضعة أسابيع، مما يساعد على الترويج لأحدث نسخ فيفا مع الإعلان تنازليًا عن أفضل 100 لاعب.

في الماضي، كان هذا يحدث قبل أسبوعين ونصف من إطلاق اللعبة الجديدة، بالنسبة إلى فيفا 20 تم إعلان التقييمات في 8 سبتمبر بينما طُرحت اللعبة في 24 سبتمبر.

مع الأخذ في الاعتبار أن الإعلان عن التقييمات بشكل العد التنازلي يجب أن يبدأ في غضون الأسبوع الذي فيه 20 سبتمبر حتى يثير حماسة الجمهور لنسخة فيفا 21.

من هم اللاعبون الذين سيتطورون في فيفا 21؟

اللاعبون الأعلى تقييمًا في اللعبة لن يحدث لهم أي تغيير من لعبة فيفا 20 على الأرجح، حيث من النادر جدًا على مدار النسخ الماضية حدوث مثل هذه الأمور إلى في بعض الحالات الاستثنائية.

ومع ذلك كان لدى بعض اللاعبين موسمًا استثنائيًا في 2019-20 مثل إرلينج هالاند، ففي فيفا 20 حصل على تقييم 68 عندما كان لا يزال ينشط في سالزبورج، بينما الآن هو 80 بفضل التحديثات الأخيرة.

من المرجح أن تتقم ترقية اللاعبين التاليين في فيفا 21 مع هذه الأرقام المأخوذة من أحدث قاعدة بيانات مباشرة في فيفا 20 التي تكون قريبة جدًا من النسخة الجديدة.

اللاعب النادي تقييم فيفا 20 تقييم فيفا 21 جادون سانشو بوروسيا دورتموند 80 86 تيمو فيرنر تشيلسي 83 86 ألكسندر أرنولد ليفربول 80 85 أندري أونانا أياكس 82 85 لاوتارو مارتينيز إنتر 80 84 ويليفريد نديدي ليستر سيتي 81 84 فيدي فالفيردي ريال مدريد 76 82 آرون بيساكا مانشستر يونايتد 78 82 مارتن أوديجارد ريال مدريد 77 82 أشرف حكيمي إنتر 78 82 دينيس زكريا بوروسيا مونشنجلادباخ 78 81 إرلينج هالاند بوروسيا دورتموند 68 80 دايوت أوباميكانو لايبزيج 77 80 كريستيان بوليسيتش تشيلسي 78 80 كاجلار سويونكو ليستر سيتي 74 80 ماركوس تورام بوروسيا مونشنجلادباخ 75 80 فيران توريس فالنسيا 74 79 دين هندرسون مانشستر يونايتد 74 79 ألكسندر إسحاق ريال سوسييداد 71 78 فيكتور أوسمين ليل 73 78 آداما تراوري وولفرهامبتون 74 78 رورديجو ريال مدريد 76 78 ديكلان ريس وست هام 76 78 أوناي سيمون أتلتيك بيلباو 73 78 ألفونسو ديفيز بايرن ميونخ 72 77 داني جيمس مانشستر يونايتد 70 77 فيل فودين مانشستر سيتي 75 77 إمليانو بويندا نوريتش سيتي 74 77 إسلام سليماني موناكو 74 77 محمد إحتاراين أيندهوفين 66 76 إدواردو كامافينجا رين 70 75 مايرون بوادو ألكمار 66 75 محمد ساليسو بلد الوليد 68 75 لاسزلو بينيس بوروسيا مونشنجلادباخ 70 75 ماسون جرينوود مانشستر يونايتد 66 74 بوكايو ساكا آرسنال 65 74 جابرييل مارتينيلي آرسنال 68 74 براندون ويليامز مانشستر يونايتد 61 72 تايكفوسا كوبو ريال مدريد 67 71 إريك جارسيا مانشستر سيتي 64 69

من هم اللاعبون الذين سيقل تقييمهم في فيفا 21؟

لا تحتوي قاعدة البيانات على أسماء اللاعبين الذين سينخفض تقييمهم كمثل من سيزيدون.

على سبيل المثال، أصيب ماركو رويس وذهب ليصبح على الهامش، بينما ذلك لم يؤثر على تقييمه.

بينما في أمثلة أخرى يقل تقييم اللاعبين قياسًا بانخفاض مستواهم على أرض الواقع مثل جيسي لينجارد.

الآن نستعرض أبرز من يتوقع أن ينخفض تقييمهم وفقًا لقاعدة البيانات: