رفع توصياته لوزارة الرياضة .. الأهلي يرد على صفقات الاتحاد والنصر العالمية

اختار النادي الأهلي اسمين عالميين لضمهما في الميركاتو الصيفي الحالي

حدد النادي الأهلي، خياراته من الصفقات العالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وزارة الرياضة السعودية وعدت جميع الأندية السعودية، بصفقات عالمية ضخمة؛ حيث تم ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر، مع الإعلان منذ ساعات قليلة، على انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى نادي الاتحاد.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عناد الرشيد، اختار الأهلي، الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والجزائري رياض محرز؛ للتعاقد معه في الصيف الحالي.

وكشف الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن مسؤولي الراقي، رفعوا خطابًا رسميًا إلى الجهة المسؤولة؛ من أجل بدء إجراءات التعاقد مع الثنائي.

جدير بالذكر أن عقد مودريتش ينتهي مع ريال مدريد الإسباني، بنهاية الشهر الحالي؛ إلا أنه يتفاوض للتجديد لمدة موسم رياضي آخر، بينما يرتبط محرز بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى يونيو 2025.