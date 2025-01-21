رفض عرضًا من روسيا لينتظر دوري أبطال أوروبا.. بول بوجبا يكشف مزيدًا من التفاصيل عن مستقبله!

صاحب الـ 31 عامًا حدد هدفه بوضوح في سوق الانتقالات

يتطلع عشاق النجم الفرنسي بول بوجبا إلى معرفة الخطوة المقبلة التي سيتخذها الفرنسي في مشواره الاحترافي، خصوصًا بعد انتهاء مشكلة تناول المواد المحظورة التي أوقفته عن مزاولة اللعبة 18 شهرًا.

وسيكون بوجبا حرًا لاستئناف مسيرته في مارس 2025 وقد ارتبط اسمه بأندية عديدة حول العالم، وعلى الأرجح سيكون عليه الانتظار للصيف إن أراد خطوة جادة في مسيرته وفقًا لمعطياته هو.

وقد تم التكهن باحتمالية الانتقال إلى الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي وبدرجة أقل الدوري الفرنسي، وربط البعض بوجبا بانتقال إلى الدوري البرازيلي أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بوجبا نفسه تحدث عن رفض عرض جيد من الدوري الروسي، حيث قال في تصريحات لحساب AmineMaTue عبر Twitch: "هناك مقترحات، ثم هناك أشياء مثيرة للاهتمام، وأشياء ليست مثيرة للاهتمام... روسيا، كل هذا، كانت هناك مقترحات، لكن هذا ليس الهدف".

وأردف: "لدينا أهداف أخرى. نادي يلعب في دوري أبطال أوروبا؟ لماذا لا، أريد دائمًا أن أكون في أفضل الأندية. بعد ذلك لا يعتمد الأمر علي، بل يعتمد على الكثير من الأشياء الأخرى".

يذكر أن اسم بوجبا ارتبط أيضًا بالانتقال إلى مارسيليا، حيث سيلتقي بزميله السابق في مانشستر يونايتد ماسون جرينوود ويبدو أن الفريق يسير على الطريق الصحيح لتأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وهو ما قد يجذب اللاعب صاحب الـ 31 عامًا والذي اعتاد التنافس على الألقاب الكبرى.