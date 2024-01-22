رفض طرد فينيسيوس .. محادثة مسربة بين الحكام تفتح تحقيقًا في الليجا!

تسريب المحادثات بين حكام مباراة ريال مدريد وألميريا...

حصل الإعلامي جيرارد روميرو، على بعض من التسجيلات الصوتية، بين الحكام في مباراة ألميريا وريال مدريد، في الدوري الإسباني، والتي أثارت الكثير من الجدل.

وحقق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على حساب ألميريا، وقلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين في الوقت القاتل من المباراة، التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

ونشرت الصحافة الإسبانية بعض التسجيلات الصوتية التي جمعت الحكم هيرنانديز ماسيو مع حكم تقنية الفار هيرنانديز هيرنانديز، وقال حكم الفيديو: "هناك احتمالية وجود خطأ في الهجوم أريد رؤيته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليرد عليه الحكم مايسو: "بالنسبة لي لا شيء صراع بين الثنائي، هو يشكو فقط من وجهه".

تلك التسجيلات تسببت في غضب كبير لجمهور وفريق ألميريا، الذي أبدى اعتراضه على التحكيم في اللقاء، بعد عدم احتساب هدف الفريق.