"رفض دعوتي لتناول الطعام".. نجم برشلونة يتحدث عن صفقة برناردو "المعقدة"

لاعب برشلونة يتحدث عن سيلفا ويقارن بين ميسي ورونالدو

كشف البرتغالي جواو فيليكس، جناح برشلونة الإسباني، عن رأيه إزاء اهتمام النادي بالتعاقد مع مواطنه بيرناردو سيلفا، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، واحتمالات العودة إلى أتلتيكو مدريد، والمقارنة بين الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نجمي النصر وإنتر ميامي.

وذكر وكيل اللاعبين خورخي مينديز، أن برشلونة لا يزال مهتمًا بفكرة التعاقد مع بيرناردو سيلفا، وسيتم السماح للاعب بمغادرة مانشستر سيتي مقابل 50 مليون يورو خلال الصيف المقبل، فيما تمثل صفقة سيلفا أزمة للنادي الكتالوني الذي يحتاج لإقناع مستثمر من أجل دعم الفريق بما لا يقل عن 40 مليون يورو مع بيع صفقة أو اثنتين كبيرتين في الصيف.

وقال جواو، في تصريح لقناة Jijantes FC، إنه يتمنى أن ينتقل سيلفا إلى برشلونة، مضيفًا "إذا كان جيدًا كلاعب، فهو أفضل كشخص، هو من جيل كانسيلو، الآن اللاعبون يستمرون كأساسيين حتى 35 أو 36 عامًا. إنه سألني كيف تصير الأمور هنا، وأخبرته أن كل شيء على ما يرام، كما سألني عن المناخ والمدينة وقضايا الضرائب، وفي أحد الأيام لم يدعوني لتناول وجبة الغداء لأنه قال إنني أكلت الكثير (ضاحكًا)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحول ما إذا كان سيرتدي الرقم 10 مع برشلونة، ذكر فيليكس أن بيرناردو يحب الرقم 10، ولكنه لا يعرف ما إذا تمكن من ارتدائه؛ لأنه رقم مهم في النادي الكتالوني، ولا يسمح لأي شخص بارتدائه، مضيفًا أنه الرقم المفضل بالنسبة له، رغم أنه لم يسبق له ارتداؤه في السابق.

من ناحية أخرى، رفض جواو فيليكس الحديث حول مستقبله بعد انتهاء فترة إعارته مع برشلونة، وما إذا كان سيعود إلى أتلتيكو مدريد، أم سيبقى مع النادي الكتالوني، علمًا بأن البرتغالي شارك مع البرسا في 35 مباراة خلال الموسم، وسجل 9 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وتلقى نجم برشلونة سؤالًا حول الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ليرد قائلًا "هناك مقارنات كثيرة، والاختيار بينهما أمر معقد للغاية، فقط استمتعوا بهما، لأنهما يملكان مسيرة رائعة لن تتكرر، لقد كانا أفضل اللاعبين".