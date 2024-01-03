"رفض بيع نجمه إلى جلطة سراي" .. الأهلي ينتقم من الأتراك بعد أزمة كأس السوبر!

رد حاسم من النادي الأهلي على بيع نجمه إلى جلطة سراي

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اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا حاسمًا؛ بعد أزمة كأس السوبر التركي، الذي كان من المقرر أن يُقام على أراضي المملكة، بين جلطة سراي وفنربخشه، مساء يوم الجمعة الماضي.

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السلطات السعودية رفضت نزول نجوم جلطة سراي وفنربخشه وقتها، إلى أضية الملعب بـ"صور أتاتورك"، تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ الأمر الذي أدى إلى تأجيل المباراة، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين.

وعلى الرغم من بيان الاتحاد التركي لكرة القدم الأخير، والذي أيّد فيه قرار السعوديين؛ إلا أنه على ما يبدو أن الأهلي، لم ينسَ تصرفات ناديي جلطة سراي وفنربخشه.

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ووفقًا لصحيفة "fotospor"، قدّم نادي جلطة سراي، عرضًا إلى قلعة الراقي؛ من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

الصحيفة كشفت عن أن الشركة التي تقوم بإدارة أعمال فيرمينو، رحبت بانتقال المهاجم البرازيلي إلى العملاق التركي، مؤكدة على أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، بالفعل.

لكن.. وحسب نفس الصحيفة، رد مجلس إدارة النادي الأهلي، على عرض جلطة سراي؛ قائلًا: "ليس لدينا ما نناقشه مع الأتراك"؛ وذلك في انتقام صريح بعد أزمة كأس السوبر الأخيرة.

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