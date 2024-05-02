رغم رفض إنريكي .. باريس سان جيرمان يستعد لـ"بيع" نجمه إلى السعودية

اسم جديد يرتبط بدوري روشن السعودي..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. تخطط إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لـ"بيع" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، يقاتل للتتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث حسم الفريق الأول لكرة القدم، لقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي، مع الوصول إلى نهائي الكأس والمربع الذهبي بمسابقة أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "foot01"، مساء اليوم الخميس، ستقوم الإدارة الباريسية، بـ"بيع" عقد النجم الإسباني الدولي فابيان رويز، متوسط ميدان الفريق الأول، بمجرد وصول العرض السعودي الضخم.

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الشبكة الفرنسية كشفت عن أن رويز "28 سنة"، يحظى باهتمام كبير من السعودية؛ على الرغم من أن اللاعب نفسه، يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وأكدت على أن إنريكي، يرغب هو الآخر في بقاء النجم الإسباني مع الفريق، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ إلا أن الإدارة تخالفه الرأي؛ حيث ترى أنه لم يقدّم المستوى الذي يشفع له بالاستمرار.

جدير بالذكر أن رويز انضم إلى الفريق الباريسي، في صيف عام 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي؛ حيث خاض 69 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 آخرين.

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