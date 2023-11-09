"رفض النصر سابقًا" .. اسم عالمي يحسم قراره من تدريب الاتحاد

مدرب جديد يرد على اهتمام نادي الاتحاد لـ"خلافة" نونو سانتو

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لا يزال مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، يبحث عن مدير فني جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو.

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الاتحاد أعلن إقالة سانتو رسميًا، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب تراجع الفريق إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى الخسارة أمام نادي القوة الجوية العراقي "آسيويًا".

ووفقًا لصحيفة "UOL"، أجرى مسؤولو العميد الاتحادي، محادثات مع المدير الفني البرتغالي أبيل فيريرا؛ لمعرفة موقفه من قيادة الفريق، خلال الفترة القادمة.

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وكشفت الصحيفة، عن تجاهل فيريرا، الرد على نادي الاتحاد؛ حيث يرغب في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، حتى نهاية عقده في ديسمبر 2024.

فيريرا البالغ من العمر 44 سنة، يتولى القيادة الفنية لنادي بالميراس، منذ نوفمبر من عام 2020؛ حيث توّج معه بـ6 بطولات رسمية؛ من بينها ثنائية كأس كوبا ليبرتادوريس.

جدير بالذكر أن أبيل فيريرا، كان أحد أهم هدف نادي النصر السعودي، منذ بداية عام 2023؛ إلا أنه رفض جميع العروض المقدمة إليه، وقتها.

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