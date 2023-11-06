"رفض السفر إلى قطر .. كريستيانو رونالدو يتخذ جميع القرارات في النصر"

جدل غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والدحيل مستمر

تسابقت الجماهير القطرية، لـ"شراء" تذاكر مباراة النصر السعودي والدحيل، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في الدوحة؛ لرؤية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

لكن.. البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، استبعد رونالدو من قائمة الفريق الأول أمام الدحيل القطري؛ الأمر الذي أثار غضب الجماهير ضده.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن أن الأسطورة البرتغالية؛ هو من اتخذ بنفسه قرار عدم المشاركة في مواجهة الدحيل، وليس الجهاز الفني للفريق النصراوي.

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وأعلن الجماز في تصريحات مع برنامج "الديوانية"، رفض كريستيانو رونالدو، السفر مع بعثة النصر إلى قطر؛ لشعوره بالإرهاق.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "كريستيانو لاعب ورئيس ومدرب وكل شيء في النصر.. هو من يتخذ القرارات، وليس أي شخص آخر".

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، سجل 15 هدفًا وصنع 9 آخرين، خلال 16 مباراة رسمية مع نادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.