رفض استئناف توتنهام ضد بطاقة سون الحمراء

متاعب توتنهام تتواصل بعد رفض استئنافه على عقوبة سون

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي توتنهام بعد حصول مهاجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونج مين سون على بطاقة حمراء في مباراة تشيلسي الأخيرة.

وكان سون قد حصل على طرد مباشر بعد اعتدائه على المدافع الألماني أنطوني روديجير، الأمر الذي احتاج إلى الاستعانة بتقنية الفيديو من أجل مشاهدة اللقطة.

وبعد المباراة، قدم نادي توتنهام استئنافًا على القرار مطالبًا بإزالة البطاقة الحمراء، الأمر الذي قابله الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالرفض.

وإثر ذلك، سيغيب سون هيونج مين عن السبيرز في المباريات الثلاثة المقبلة، أي أنه لن يلعب مباريات البوكسينج داي والتي ستبدأ الخميس المقبل.

وعلى مدار الأيام الثمانية المقبلة، سيغيب سون عن مواجهات هامة أمام كل من برايتون وتورويتش سيتي وساوثهامبتون على الترتيب.

وكان مورينيو قد سخر من قرار الحكم في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، حيث قال: "آمل أن يتعافى روديجير من كسر الضلوع قريبًا، حيث أنه بالطبع سيفقد أحد ضلوعه بعد هذه الركلة"

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يذكر أن مواجهة ديربي عاصمة الضباب والتي أقيمت مساء الأحد الماضي بين تشيلسي وتوتنهام قد انتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل لا شيء.