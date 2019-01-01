رفض احتجاج حمد الله وغرامة ضخمة على رئيس النصر

لجنة الانضباط تقرر تغريم آل سويلم بسبب تصريحاته عبر حسابه على موقع تويتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع غرامة مالية ضخمة على سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، بسبب مهاجمته اتحاد الكرة.

وهاجم آل سويلم، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أيام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وألزمت اللجنة رئيس النصر، بغرامة مالية قدرها مليون ريال، وإيقافه لمدة مباراتين وتمديد فترة الإيقاف لحين دفع المبلغ كامل.

وفي نفس السياق، قررت لجنة الانضباط، عدم قبول احتجاج النصر على البطاقة الصفراء، للاعب عبد الرزاق حمد الله والتي تلقاها في مباراة أحد الأخيرة، والتي ستجعله يغيب عن مباراة التعاون في الجولة القادمة من الدوري السعودي للمحترفين.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني من جدول الدوري، برصيد 37 نقطة بعد مرور 17 جولة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.