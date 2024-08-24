رفضوا دعوة لابورتا لتناول الغداء.. توتر "نيكو ويليامز" يتصاعد بين برشلونة وبيلباو!

النادي الكتالوني لم ينجح في ترك أثر طيب لدى الباسكيين

يستمر التوتر بين إدارتي برشلونة وأتلتيك بيلباو قبل ساعات معدودة فقط من انطلاق المباراة بينهما لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025.

التوتر الذي مرده بالتأكيد كل ما يتعلق برغبة برشلونة العارمة في ضم الجناح الإسباني المتألق نيكو ويليامز، أخذ أبعادًا مختلفة لدى إدارتي الفريقين.

رئيس بيلباو جون أوريارتي كان قد قال في وقت سابق إنه يلوم منتخب إسبانيا لأنه لم يحم ويليامز بالشكل الكافي من الأسئلة في كل مؤتمر صحفي عن اللعب لمصلحة برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الضغوطات استمرت عقب بطولة اليورو، لكن آن الأوان ليرد بيلباو عمليًا على ذلك، بتوتر واضح في العلاقة مع النادي الكتالوني.

البداية كانت من الوصول المتأخر لنحو ثلاث ساعات ونصف إلى كتالونيا، فريق إقليم الباسك لم يصل في الموعد المطلوب وادعى البعض أنها مشاكل بيروقراطية فقط.

وصلت بعثة لاعبي بيلباو إلى كتالونيا وسط برود واضح، لكن نيكو ويليامز وقف ليوقع بعض القمصان مع بعض المشجعين.

لكن بعد ذلك، رفض الرئيس أوريارتي بوضوح دعوة جوان لابورتا ومجلس إدارة برشلونة لتناول الغداء قبل المباراة بساعات وفقًا لصحيفة "آس"، وهو الأمر الذي يعد خرقًا للبروتوكولات العرفية بين الأندية عادة.

من المنتظر إذًا أن يلتقي أوريارتي ولابورتا لأول مرة في ملعب "مونتجويك" أثناء إقامة المباراة، أجواء متوترة ستلقي بظلالها بالتأكيد على المباراة نفسها بين اللاعبين.