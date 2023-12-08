بعد رفضه التجديد .. حقيقة انتقال نجم النصر إلى الهلال

تطورات جديدة في مستقبل نجم نادي النصر

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زادت الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد رفضه تجديد عقده.

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النجم الدولي الشاب أيمن يحيى، رفض عرضًا من نادي النصر؛ لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، لمدة 3 سنوات إضافية، مقابل 9 ملايين ريال، بواقع ثلاثة ملايين في الموسم الرياضي الواحد.

وبعد رفض التجديد.. انتشرت أخبار عن رغبة نادي عاصمي، بالإضافة إلى فريق من منطقة الشرقية؛ في التعاقد مع يحيى، البالغ من العمر 22 سنة.

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وتوقعت الجماهير، أن يكون النادي العاصمي، الذي يرغب في التعاقد مع نجم النصر، هو الغريم الأزلي الهلال؛ خاصة أنه حاول خطف اللاعب، في أوقاتٍ سابقة.

وأيًا كانت هوية النادي الذي يريد التعاقد مع أيمن يحيى، سواء الهلال أو غيره، أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المقرب من البيت النصراوي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على عدم رحيل اللاعب، عن قلعة العالمي.

وعلى الرغم من اعترافه بقلة العرض المقدم إلى يحيى من إدارة العالمي؛ إلا أن العصيمي كشف عن أن اللاعب، سيجدد عقده؛ قائلًا: "أيمن نصراوي".

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