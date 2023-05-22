رغم وفاته .. بيليه يوجه رسالة دعم إلى فينيسيوس جونيور!

أسطورة البرازيل الراحل يدعم نجم ريال مدريد ضد العنصرية

دعم الحساب الرسمي لأسطورة البرازيل الراحل إدسون بيليه، نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد موقف العنصرية التي تعرض لها اللاعب بالأمس.

وهتفت جماهير فالنسيا أثناء مباراتهم ضد ريال مدريد بالأمس في الدوري الإسباني ضد فينيسيوس، ووصفته "بالقرد" ثم تورط اللاعب في شجار مع لاعبي فالنسيا ليتم طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ونشرت صفحة بيليه عبر "تويتر" بيان دعم لنجم ريال مدريد جاء على النحو التالي:-

"أعجب بيليه بفينيسيوس وفرح بموهبته في الفرص التي أتيحت لهم للتحدث أحب الملك المودة والاحترام اللذين حظيا بهما لبعضهما البعض وفي هذا اليوم نحن على يقين تام من أن إدسون سيطلب منا كتابة هذا لذلك سنفعل".

وتابع البيان: "مؤسسة بيليه تدعمك وتقدر شجاعتك حافظ على كونك صوتًا نشطًا ولا تتوقف أبدًا عن الابتسام في مواجهة الشدائد لم يعد للعنصرية مساحة في الرياضة التي نحبها كثيرًا".

وسقط ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام فانسيا بنتيجة 1-0، وتوقفت المباراة لمدة 10 دقائق، بسبب رفض فينيسيوس ولاعبي ريال مدريد استكمال المباراة بسبب عنصرية جماهير فالنسيا.