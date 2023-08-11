رغم نفي أنشيلوتي.. ياسين بونو على رادار ريال مدريد وعقبة واحدة أمام الصفقة!

الحارس المغربي يستحق هذا المكان..

في الوقت الذي كان فيه المغربي ياسين بونو مقدمًا على خطوة الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، دخل ريال مدريد على الخط بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي لتنقلب الأمور رأسًا على عقب.

الحارس أندري لونين لا يمتّع أنصار الملكي بالثقة اللازمة، لذلك بدأت الأسماء تظهر بقوة وعلى رأسهم ياسين بونو إلى جانب دافيد دي خيا وكيلور نافاس وآخرين.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني: "صحيح أننا نثق في لونين لكن علينا أن نرى إذا ما كان بإمكاننا الحصول على توقيع حارس آخر في الأيام المتبقية من السوق، لكن إلى الآن حارسنا هو لونين ولدينا حارس احتياطي ثالث (فران) يبلغ من العمر 17 عامًا".

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وأردف: "إذا قمنا بضم أي حارس في الفترة المقبلة، فسيكون من أجل زيادة عدد حراسنا".

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وفقًا لصحيفة "ماركا" فإن هناك نقطة فارقة في عقل أنشيلوتي، وهي أن بونو سيخوض غمار كأس إفريقيا في يناير المقبل، وقد يغيب عن 13 مباراة رسمية عن ناديه.

سيكون لهذا المعطى وزن كبير في مفاوضات ضم بونو لأي نادٍ، وسيؤثر ذلك ليس على جولات الليجا وحدها والتي ستعود من عطلة أعياد الميلاد في يناير، بل على مستوى بطولتي الكأس ودوري أبطال أوروبا أيضًا إن وصل منتخب المغرب إلى المحطة الأخيرة وهي المباراة النهائية.