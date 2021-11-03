رغم نفي السد تشافي يؤكد رغبته في العودة إلى برشلونة

من المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة تطورات كبيرة في تحركات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري.

مباراة الدحيل أمام السد، في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري شهدت العديد من الشواهد التي تؤكد أن تشافي يقترب من العودة إلى برشلونة.

مباراة السد والدحيل شهدت لقطات عديدة تبدو كأنها وداع من تشافي للسد ولاعبيه، خاصة أثناء الاحتفال بالأهداف، كما قام الإسباني بتحية جميع لاعبي فريقه بعد المباراة في حدث غير معتاد.

تلك الشواهد تأتي بعد ساعات قليلة من تصريحات تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد، والتي أكد فيها أن فريقه لا يمكن أن يفرط في تشافي.

ماذا قال تشافي بعد مباراة الدحيل؟

وبعد المباراة، تحدث تشافي في تصريحات صحفية عن مفاوضاته مع برشلونة، واللحظة الحالية بين الناديين.

وقال تشافي: "لا أعرف ماذا سيحدث، دع الأندية تواصل المفاوضات، أنا إيجابي ويجب فهم ذلك، عليك أن تستخدم المنطق، آمل أن يتم حل الوضع قريبًا".

وقال في تصريحات لبعض وسائل الإعلام الكتالونية: "لقد كنت أتحدث إلى برشلونة منذ أيام، لقد انتهى الأمر".

وأضاف: "الأمر الآن يعتمد على المحادثات بين برشلونة والسد، فهم بحاجة للتوصل إلى اتفاق".

وتابع: "برشلونة قادم للحديث، نحن جميعًا متحمسون، وسنرى كيف ينتهي الأمر، أريد حقًا العودة إلى الوطن، أتمنى أن يحدث ذلك".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "لدي عقد والآن يتعين على الأندية التفاوض، إنهم يعرفون موقفي بالفعل".

قائد السد يؤكد رحيل تشافي

وبعد مواجهة الدحيل، أكد عبد الكريم حسن مدافع وقائد السد أن تشافي سيرحل بالفعل إلى تدريب برشلونة.

وقال حسن: "أكيد نشعر بالحزن أن تشافي سيرحل، لكن نحن سعداء لأنه سيدرب فريقًا كبيرًا، وسيخرج من السد إلى برشلونة".

وأضاف: "تشافي قدم فكرًا جديدًا لكرة القدم القطرية، ولنا بشكل خاص كلاعبين في السد، لقد كان شرفًا كبيرًا أن يدربنا".

تصريح قائد السد عبدالكريم حسن بمغادرة تشافي pic.twitter.com/3IUSCNw4WE — Goalna (@Goalna) November 3, 2021

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