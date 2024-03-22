رغم مناقشة بديلين .. لابورتا يفجر مفاجأة بخصوص مستقبل تشافي مع برشلونة

على لويس إنريكي الانتظار!

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن رأيه في إمكانية استمرار تشافي هيرنانديز كمدرب للفريق رغم إعلانه للرحيل.

تشافي أعلن مؤخرًا عن أن هذا الموسم سيكون الأخير له بالنادي الكتالوني، لتظهر بعدها العديد من الأسماء المرشحة لخلافته مثل توماس توخيل، هانز فليك وروبرتو دي زيربي.

لابورتا قال خلال مقابلة مُطولة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو":"سأقول شيئًا واحدًا، لم نتحدث معه عن قصة الاستمرار، أخبرته بالفعل أن الجميع المدربين يريدون القدوم إلى برشلونة، لكننا لم نتفاوض مع أحد، أتلقى عروضًا من جميع الأطراف وقلت لتشافي أننا نحترم حقيقة أنه هنا حتى نهاية العام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أخبرته أننا بحالة جيدة ونتحسن أكثر فأكثر، ومنذ أن قلت ذلك أصبحنا نفوز مرة أخرى، الأمر يبدو الآن وكأننا نغمز لبعضنا البعض كما لو أن شيئًا ما سيحدث هنا".

وعن رغبته في استمرار تشافي كررها لابورتا 4 مرات قائلًا "نعم"، وواصل حديثه:"إنه يعرف ذلك بالفعل ويلاحظ أنني أود استمراره، سألته إذا كانت هناك طريقة يمكنه من خلالها تغيير رأيه، لكنني رأيته يعاني من ضغط لا يمكن التغلب عليه كان ظاهرًا على وجهه، لذلك طلب منه أن يسترخي".

وأضاف:"الأمر يعتمد على كيفية سير الموسم، هو يعرف ذلك بالفعل، ولديه وجهة نظر أنه يريد الفوز لإنهاء المرحلة بالوصول إلى المجد أو التفكير مرة أخرى في الاستمرار".

واستمر لابورتا في المدح بقدرات تشافي واستغلاله لمواهب أكاديمية "لا ماسيا" الشابة، ولكنه تطرق كذلك إلى الملف الأنسب للمدرب البديل.

وقال رئيس النادي الكتالوني:"يجب على المدرب الجديد أن يتكيف مع هيكلنا، هذه هي الطريقة التي يجب أن يعمل بها برشلونة، الهيكيل لن يتغير في كل مرة يأتي فيها المدرب، ويجب أن تتوافر أفكاره الكروية وأساليبا مع أفكارنا وهوية نادينا".

وعن رأيه في لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان:"لويس هو الشخص الذي أحبه كثيرًا، لأنه يتمتع بشخصية جيدة جدًا، لكننا لم نتحدث مع لويس أو أي شخص آخر بدافع الاحترام لتشافي، على الجميع الانتظار لما سيحدث معه".

وفي نهاية حديثه سُئل لابورتا عن إمكانية التعاقد مع هانز فليك خاصة وأنه تربطه علاقة طيبة بوكيله بيني زهافي، وجاء الرد كما هو بأن النادي سيكون عليه الانتظار لما سيسفر عنه موسم تشافي وإمكانية تغيير قراره.