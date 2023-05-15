قائمة برشلونة الفائزة ببطولة الليجا تشهد تواجد لاعبين رحلوا واعتزلوا!

نشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور لقائمة الفريق الفائز ببطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2022-2023، والذي ظهر فيه أكثر من اسم لاعب كان مفاجأة كبيرة للجمهور.

وتوج فريق برشلونة رسميًا بالأمس ببطولة الدوري الإسباني قبل انتهاء البطولة بأربع جولات بعد فوزه على إسبانيول بنتيجة 4-2.

وضمت قائمة برشلونة الخاصة بالتتويج ببطولة الليجا عدد كبير من اللاعبين والنجوم الذين رحلوا عن الفريق بنصف الموسم وحتى الذين لم يشاركوا طوال الموسم سوى بضع دقائق فقط، في لافتة رائعة من النادي.

وتواجد اسم النجم بيير إيميريك أوباميانج، في القائمة رغم رحيله عن الفريق وعدم مشاركته هذا الموسم سوى في أول مباراة فقط لبرشلونة وشارك لمدة 8 دقائق وتواجد بعد ذلك مرتين فقط في قائمة برشلونة للمباريات ثم رحل.

وظهر أيضًا بقائمة برشلونة النجم جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله ولكنه شارك في عدد من المباريات مع برشلونة هذا الموسم.

وتواجد اسم ممفيس ديباي، بالقائمة رغم رحيله عن برشلونة في موسم الانتقالات بيناير وانتقل لفريق أتلتيكو مدريد لمدة ثلاث مواسم، وأيضًا اسم اللاعب المغربي الشاب لامين يامال، بعد مشاركته في مباراة واحدة ضد ريال بيتيس ودخوله قائمة برشلونة لأكثر من لقاء.