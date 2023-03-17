رغم مشاركاته القليلة.. هاري ماجواير يكشف "دوره الهام" في مانشستر يونايتد!

الدولي الإنجليزي لم يعد قطعة أساسية لدى تين هاج

تحدث قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير لشبكة "بي تي سبورتس" عقب تأهل فريق مدينة مانشستر إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-23 على حساب ريال بيتيس.

وحسم يونايتد التأهل بالفوز 5-1 في مجموع المباراتين ضد الفريق الأندلسي، وعقب المباراة تحدث ماجواير قائلًا: "أملك دورًا هامًا في الفريق داخل وخارج الملعب، وكل يوم أريد أن ينجح هذا النادي سواء كنت ألعب أم لا".

وأضاف: "أريد طبعًا أن ألعب وأشارك في مباريات أكثر، ولكن دوري ليس في الملعب فقط، بل خارجه أيضًا".

وأردف: "من الجيد أن تقود الفريق، دوري هام لنفسي وللمجموعة".

الجدير بالذكر أن ماجواير شارك منذ بداية الموسم في 23 مباراة معظمها كبديل، ولم يصبح من القطع الأساسية في كتيبة المدرب إريك تين هاج.