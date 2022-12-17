رغم مرض خمسة نجوم .. فرنسا كاملة العدد قبل مواجهة الأرجنتين!

المنتخب الفرنسي يتدرب بشكل كامل.

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن المنتخب الفرنسي قد استعاد نجومه الخمسة الذين كانوا قد غابوا عن التدريبات مساء السبت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن رافاييل فاران وإبراهيما كوناتي وكنجسلي كومان وأوريلين تشواميني بالإضافة إلى تيو هيرنانديز قد تدربوا بشكل طبيعي اليوم الأحد.

وكانت تلك الأسماء قد عانت من أعراض تشبه الإنفلونزا وغابوا عن تدريبات الديوك يوم السبت استعدادًا لخوض نهائي كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

ويلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل في النهائي رقم 22 في تاريخ كأس العالم على حسم اللقب الثالث لكل فريق.

جدير بالذكر أن تلك المواجهة مكررة من دور الـ 16 في كأس العالم الماضي في روسيا والذي حققه المنتخب الفرنسي بعد التفوق على كرواتيا في النهائي.