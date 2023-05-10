رغم محاولات تشويه صورته .. نجم الخليج يكشف عن موقف نبيل لكريستيانو رونالدو

أحمد رفعت
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موقف رائع من نجم النصر مع لاعب الخليج

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انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تحاول النيل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، ولكن مواطنه فابيو مارتينيز لاعب نادي الخليج، كشف عن موقف رائع جمعه مع لاعب العالمي.

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وقال مارتينيز خلال تصريحات لصحيفة "اليوم": "أنا سعيد جدًا بهذا القميص، تحدثت مع رونالدو قبل الإحماءات، وطلبت منه الحصول على قميصه، وقال لي بعد المباراة".

وأضاف: "بعد نهاية المباراة لم يكن سعيدًا بالنتيجة، وعلى الرغم من ذلك أهداني القميص لأنه وعدني به".

واختتم فابيو تصريحاته قائلًا: "هذه كانت أول مرة أتحدث فيها مع رونالدو، ولكنني لا أعرفه شخصيًا، لقد جعلني سعيدًا، وكانت بادرة جيدة منه".

وتعادل النصر أمام الخليج بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الإثنين الماضي، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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