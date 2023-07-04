رغم محاولات الهلال .. برناردو سيلفا يصدم مانشستر سيتي ويختار فريقه الجديد!

نجم مانشستر سيتي يحسم مستقبله

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن رغبة برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي في الرحيل والانضمام لفريق باريس سان جيرمان.

وارتبط سيلفا، بالانضمام لفريق الهلال السعودي بقوة هذا الصيف، ولكن جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يريد استمرار اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مع الفريق حتى عام 2025.

ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" فإن مانشستر سيتي متردد في ترك نجمه هذا الصيف ومن المتوقع أن تكون المفاوضات بين الناديين طويلة ومعقدة في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان تحاول بقوة حسم صفقة سيلفا، لأهمية اللاعب في تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن إدارة باريس سان جيرمان حددت مبلغ 200 مليون يورو فقط من أجل دعم الهجوم، سعيًا للعودة للمنافسة في الموسم المقبل محليًا وأوروبيًا.