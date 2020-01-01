رغم كورونا.. توخيل يُعلن: نيمار في حالة مذهلة

تصريحات ما قبل النهائي..

شدد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على أن لاعبه نيمار في حالة فنية وذهنية مذهلة، مشيرًا إلى أنه سيقود النادي العاصمي في نهائي الكأس أمام سانت إتيان.

ومن المقرر أن يخوض بي آس جي أول مباراة رسمية منذ توقف كورونا بمارس الماضي، عندما يلتقي بسانت إتيان في نهائي الكأس وبعد أشهر من تتويجه بطلًا للدوري الفرنسي.

بطولة الكأس هامة للغاية بالنسبة لباريس حاليًا، فهي البوابة للاستعداد للهدف الأول والأكبر والأهم، دوري أبطال أوروبا، المقرر أن يلتقي فيه مع أتالانتا في البرتغال بشهر أغسطس المقبل.

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توخيل في المؤتمر الصحفي للنهائي قال "لست متفاجئًا من حالة نيمار الجيدة، إنه في حالة ذهنية جيدة أيضًا ويتكيف في التدريبات بصورة مميزة، من المهم بالنسبة له أن يلعب بأكبر قدر ممكن".

كما أضاف "منحناه وقتًا للمشاركة في المباريات الودية، سيكون في الملعب غدًا بالتأكيد، إنه في حالة جيدة وحاسمة وهذا أفضل شيء بالنسبة لنا".

أما عن رحيل القائد تياجو سيلفا، قال "أستطيع أن أتفهم أنك تود الحديث حول ذلك، لكنه ليس الوقت المناسب، إنه القائد وموثوق للغاية، قلت ذلك مرات عديدة، من المهم أن يكون معنا في المباريات النهائية حتى في دوري الأبطال".

وعن أتالانتا "تركيزنا الكامل في الأسابيع الماضية كان على مباراة سانت إتيان، لم نتحدث عن أتالانتا لا مع الفريق ولا الإدارة، هذا ليس الموضوع في الوقت الراهن".

في الوقت نفسه، تحدث تياجو سيلفا عن مغادرته قائلًا "إنها لحظة خاصة بالنسبة لي، كان لديّ الكثير من الاحترام للجماهير والعكس صحيح، قرار البقاء ليس قراري، الآن ليس الوقت المناسب للحديث".

وأتم "لم أكن أرغب في الرحيل ولكن تم اتخاذ القرار بالفعل. أنا أحترم ذلك وسأظل حتى النهاية. لقد تحدث ليوناردو إلى الصحافة وأخبرهم بكل شيء، لكن كما قلت، هذا ليس الوقت المناسب".