الانتقادات تظل مستمرة لعائلة جليزر

رغم فشل الشيخ جاسم بن حمد في شراء مانشستر يونايتد، إلا أنه خرج بأمنية أخيرة سيكون الهدف منها هو النهوض بالنادي الإنجليزي في المستقبل.

الشيخ جاسم أعلن مؤخرًا سحب عرضه الذي تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه استرليني الشهر الماضي لشراء الشياطين الحمر، حيث كان يشمل العرض شراء النادي بأكمله في صفقة خيالية مع الوعد بإنفاق 1.38 مليار استرليني في الاستثمار بالبنية التحتية.

وبعد سلسلة من المفاوضات فشل الشيخ جاسم في برام صفقة مع عائلة جليزر، ليصبح السير جيم راتكليف هو المرشح الأول لشراء النادي الإنجليزي ولكن بنسبة 25% فقط مقابل 1.25 مليار جنيه استرليني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن تمني الشيخ جاسم كامل التوفيق لمانشستر يونايتد في ظل ملكية راتكليف الجزئية، حيث يظل مؤيدًا للنادي دون وجود أي ضغينة بعد فشل المفاوضات.

ويأتي ذلك رغم الانتقادات الشديدة التي تم توجيهها لهذه الخطوة، لأنها ستطيل عمر عائلة جليزر في مانشستر، وسط اعتراضات من جماهير على الطريقة التي يُدار بها النادي على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويمثل استمرار عائلة جليزر ضربة قوية لجمهور الشياطين الحمر، بسبب رغبتها في بداية حقبة جديدة مع مالك جديد تمامًا يمكنه النهوض بالفريق وإعادته للمنافسة على البطولات الكبرى.