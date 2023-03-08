رغم فشله في الاعتداء .. حبس مشجع لآيندهوفن بعد ضرب حارس إشبيلية!

حبس مشجع آيندهوفن بعد الاعتداء على حارس إشبيلية في الدوري الأوروبي..

حكم على أحد مشجعي نادي آيندهوفن الهولندي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، من بينها شهر "مشروط"، بعد الدخول إلى أرض الملعب والهجوم على الصربي ماركو دميتروفيتش حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني في إحدى مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

المشجع البالغ من العمر 20 عامًا شق طريقه إلى أرض الملعب في وقت متأخر من المباراة التي أقيمت في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، ولكم الحارس في وجهه.

لحسن الحظ لم يصب ماركو دميتروفيتش بأذى وتمكن من رد اعتداء مشجع آيندهوفن وأسقطه أرضًا، قبل أن يتدخل أمن الملعب ويطرده.

الاتحاد الهولندي لكرة القدم كان قد فرض بالفعل حظرًا سابقًا على المشجع من دخول الملعب، لكنه دخل إلى ملعب فيليبس في تلك الليلة باستخدام تذكرة اشتراها صديقه.

مارسيل براندز، مدير كرة القدم في آيندهوفن أدان الهجوم وأصر على أن النادي سيعمل مع مجموعات المشجعين لضمان تطبيق حظر الملاعب بشكل أفضل، فيما لا يزال النادي خاضعًا لقضية تأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نتيجة للحادث.

وجاء في بيان صادر عن محكمة مقاطعة إيست برابانت: "المشتبه فيه لم ينتهك حظر الاستاد والمنطقة فحسب، بل نزل أيضًا إلى الملعب في حالة سكر للاعتداء على لاعب كرة قدم".

وأضاف: "هذا أمر غير محترم تمامًا للضحية ونوادي كرة القدم وجميع المؤيدين الحقيقيين لآيندهوفن، بالإضافة إلى ذلك، أدين المشتبه به مرتين في عام 2021 بجرائم متعلقة بكرة القدم".

يذكر أن إشبيلية واجه آيندهوفن في ملحق دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، وتمكن النادي الإسباني من العبور إلى دور الستة عشر بالفوز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.