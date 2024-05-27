فيديو | رغم غيابه .. استفزازات عبدالرزاق حمدالله حاضرة في كلاسيكو الاتحاد والنصر!

الأسد المغربي يغيب عن مواجهة فريقه السابق، لكن لا مشكلة فالاستفزازات حاضرة..

SHAHID

حتى وإن غاب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن كلاسيكو النصر، فروحه حاضرة بالنسبة للجماهير.

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العميد يحل ضيفًا على العالمي باستاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة التاسعة من مساء الليلة - بتوقيت مكة المكرمة -.

وقبل اللقاء، هتف الجمهور الاتحادي الحاضر في المدرجات هتاف "سابو ليه"، الاستفزازي للنصراويين والخاص بأسد الأطلس.

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هذا الهتاف يعود لواقعة فسخ النصر لعقد حمدالله في عام 2021 من طرف واحد، بداعي أسباب انضباطية، وتبعها تعاقد النادي الجداوي معه في صفقة انتقال حر.

ويغيب المغربي عن المباراة في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية منذ منتصف مايو الجاري تقريبًا، أنهت موسمه.

يذكر أن الاتحاد في حاجة للفوز في هذه المباراة بجانب تعثر التعاون في مباراته أمام الاتفاق، كي يصعد العميد من المركز الخامس للرابع، ومن ثم يشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2، حيث تفصلهما عن بعضهما نقطتين فقط.

أما العالمي فقد ضمن بالفعل احتلال وصافة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، خلف الهلال؛ صاحب اللقب، بـ93 نقطة.

SHAHID