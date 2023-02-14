رغم غيابه عن مباراة واحدة .. أنسو فاتي "الغاضب" يرفض اهتمام كبار أوروبا

يثير مستقبل أنسو فاتي الكثير من التكهنات لكن اللاعب مصمم على النجاح مع برشلونة.

يرفض أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة الإسباني فكرة الرحيل عن "البلوجرانا" رغم كل العروض التي تلقاها في الآونة الأخيرة، بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

عقد أنسو فاتي مع برشلونة يمتد حتى صيف 2027، وتبلغ قيمة فسخ عقده مع النادي الكتالوني مليار يورو، مما يضع "البلوجرانا" في موقف قوة فيما يتعلق بمستقبل النجم الواعد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أنه على الرغم من حالة الضجيج الإعلامي الذي يحيط بأنسو فاتي، والعروض التي تنهال عليه من أندية كبرى مثل آرسنال وتوتنهام وبايرن ميونخ، إلا أن اللاعب يرغب في النجاح بألوان البلوجرانا.

ويسعى أنسو فاتي، الذي يشعر بعدم الرضا عن وضعه، إلى أن يكون عنصرًا أساسيًا في برشلونة، وإقناع تشافي بأن يحصل على المزيد من الفرص كأساسي مع الفريق.

وكانت مباراة برشلونة أمام فياريال في الجولة 21 من الدوري الإسباني، والتي حقق فيها "البلوجرانا" الفوز بهدف دون رد، هي المباراة الأولى التي يغيب عنها أنسو فاتي في "لا ليجا" هذا الموسم، سواء كأساسي أو كبديل، حيث اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وفي المجمل، لعب أنسو فاتي 1126 دقيقة مع برشلونة في الموسم الحالي خلال 31 مباراة، وهو ما يجعل متوسط عدد الدقائق التي يلعبها 36 دقيقة لكل مباراة تقريبًا.

ويريد فاتي أن يعود من جديد إلى الصورة بسبب أهدافه ومساهماته مع برشلونة، وليس بسبب العروض أو الشائعات حول مستقبله.